  • 2018年6月6日 星期三
  • 27º
  • 95%
熱門： 沙中線唐琳玲一號戒備信號梁游六四晚會

日報新聞 > 娛樂

﻿陳敏之呻開店賺辛苦錢

2018-06-06 列印
■敏之（右）和森美一起出席活動。
Previous Next

　　陳敏之昨出席「無飲管運動」啟動禮，談到開設的曲奇餅店因租金昂貴，現時還未到收成期，直言開舖是賺辛苦錢。對於最近廣州開分店，卻因店長招聘廣告提及有機會成為香港專才移民的字眼，惹網民爭議，敏之指內地開店交予拍檔，她已了解事件稱只係誤會，並謂將來會小心用語。對於網民狠批店長起薪點8千元太低，敏之稱在內地算合理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd