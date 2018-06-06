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﻿琦琦親自設計 ﻿任達華﻿﻿豪買18隻靚錶撐愛妻﻿

2018-06-06 列印
■任達華表示有太多親友，即場加碼訂18隻錶撐老婆。
■汪詩詩（左）透露，父親節會偕妹夫蔡加讚（右）一家飛英國，參與表妹大婚。
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　　名模琦琦昨日出席其有份設計的腕錶發佈會，獲丈夫任達華(Simon)「快閃」返港支持。Simon人到、花到、吻到、兼豪買18隻腕錶撐愛妻，恩愛放閃。

　　在腕錶發佈會上，除了有萬希泉老闆沈慧林和主角琦琦外，琦琦的老公任達華、太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明、汪詩詩，蔡加讚和太太汪圓圓等亦有前來撐場。琦琦獲老公Simon上台獻花及獻吻，愛妻即場送腕錶作父親節禮物。Simon透露剛由內地趕返港，隨即又要再去深圳和北京，並訂了18隻腕錶捧愛妻場。

　　另外，汪詩詩提到，父親節當日老公甄子丹身在內地拍戲，只能與子女作視像通話。

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