今日何良出馬五匹不算太多，不過各具實力且當中兩匹是降班馬，又有三匹有配件變動，看動態必是出擊日。留意到何廄五駒當中有兩匹配蘇狄雄，雖然騎者復出後只跑過兩次賽事，現階段是否已重拾節奏也不無憂慮，但若相信人間有情，似乎何良有心造就徒弟盡快開齋，若兩駒臨場分頭非太乏味的話，都值得一試。 第五場四班一六五○米。當中「騰煌」七歲馬盛年已過，今季跑了十仗也未嘗上名，博此類馬反彈無疑有風險。不過留意到此駒在426場次三班谷草此程跑第六名一役，在當晚偏差大利內欄兼場地不利追之下，牠沿途居後兼轉彎走極不利的三疊，但直路上仍可交出強勁衝刺，最後能與「招多福」、「心慷慨」等強手在隔籬左右過終點，...

2018-06-06