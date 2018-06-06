﻿戀黃霑14年未能開花結果 「香江才女」林燕妮 肺癌離世 享年75歲

有「香江才女」美譽的著名作家林燕妮，日前因肺癌在養和醫院離世，享年75歲。林燕妮早年活躍Ball場，與黃霑的感情亦最為轟動，惟近年健康欠佳屢出入醫院，已鮮有公開露面；不少圈中人均對林燕妮離世感惋惜難過。本報記者 圖：資料圖片



一代才女林燕妮近年身體欠佳，日前不敵肺癌於養和醫院病逝，享年75歲。林燕妮在11年曾傳出患上淋巴腫瘤，但她否認其事，並指甲狀腺出現問題，不過自患病消息傳出後，她已減少公開露面，最後一次露面已是四年前出席「香港廣告商會金帆廣告大獎三十周年頒獎禮」。



多產作家才華洋溢



林燕妮擁雙碩士學位，70年代在美國大學畢業回港後，曾任電視台的新聞編導、天氣報告女郎，隨後與著名填詞人黃霑組「黃與林」廣告公司，及後退出廣告界埋首寫作。林燕妮的文學作品獲不少讀者愛戴，為80年代多產作家之一，著作包括：《痴》、《緣》、《盟》等，更曾被金庸評價是「現代最好的散文女作家」；她最為人津津樂道，莫過於她會在原稿紙上噴香水。林燕妮亦曾為無線綜藝節目《歡樂今宵》的主題曲填詞，歌詞淺顯易懂非常入屋。



四兄弟姐妹難敵癌魔



林燕妮共有四兄弟姊妹，知名填詞人林振強為其胞弟；不過妹妹林雁妮於81年因淋巴癌去世，其後弟弟林振強和林震剛同因淋巴癌先後於2003年去世，令林燕妮大受打擊。至於林燕妮的感情史也相當豐富，她曾與李小龍兄長李忠琛結婚，育有一子李凱豪，可惜離婚收場。與黃霑的一段情最為轟動，當年黃霑為有婦之夫，妻子是華娃，林燕妮背上「第三者」之名與黃霑相戀14年，最終因第三者介入而分手。



撰文夢見死亡



林燕妮早前為一專欄撰文時，提到曾夢見與醫生看着剛被解剖過的自己，坦言透過夢境反映自己對死亡的看法，又自言久不久會夢見死亡，並指「活着是一生，睡着來個夢又似活多一生。」



不少圈中人對林燕妮離世感震驚，任達華與太太琦琦昨出席一腕錶發佈會時，琦琦愕然輕呼：「哎喲！好慘呀，我們好耐無見。」任達華也驚訝地掩嘴，隔一會才說：「為何沒收到她患病的消息？以前因霑叔關係，我們有見過幾次面，一個這樣有才華的叻女離逝實在很可惜，很不開心。」馬浚偉則表示一星期前跟朋友曾探望林燕妮，當時她仍很精神，「唔捨得佢！她會在天家快樂地得永生！」



著名時裝設計師鄧達智，不捨地指最後一次見對方是去年在朋友生日派對見面，但當時她表明不可拍照；至於鍾鎮濤（阿B）則難忘溫拿出道時得林燕妮幫忙出力宣傳，對她離世消息感到好難過。