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﻿為演拳手增肥35磅 ﻿張繼聰﻿﻿享受被叫肥仔﻿

2018-06-07 列印
■阿聰自爆手臂有15吋半粗、胸肌近44吋，腰圍亦有30多吋。
■杏兒因想陪伴孩子，會多選擇留港工作。
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　　前晚，張繼聰及胡杏兒出席網劇《向西聞記》的煞科宴，前者身形暴脹，他表示為了明年2月尾開拍的新片，因戲中飾演拳手而增磅，體重由145磅增至180磅，繼10多歲被叫肥仔後再度享受這個稱呼。

　　阿聰坦言增肥好處是能從長期捱餓的狀態，解放至餐餐有飽飯食。他續指為了此角色，兩年前已開始準備，因香港很久沒有勵志拳擊片，自己也很期待。保持這個身形要日日練，加上近40歲才開始練拳，還每次拿起拳套都覺得很攰。而劇中與阿聰飾演情侶的杏兒表示角色幾粗魯。提到內地爆發「陰陽合約」風波，杏兒稱自己和公司一向都循規蹈矩，不用擔心。

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