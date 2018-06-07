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﻿謝霆鋒廚神上身車頭「煎蛋」

2018-06-07 列印
■霆鋒在車頭的引擎蓋表演煎蛋動作，十分搞笑。
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　　謝霆鋒前日於北京鳥巢為內地歌唱節目《中國新歌聲》（前名：中國好聲音）第三季拍攝導師宣傳短片，片中的他駕駛節目組的「試音大貨車」兜圈，素人選手可自由上車唱歌。

　　前日北京太陽猛烈，氣溫高達41度，最搞笑是霆鋒突然「Chef LeMon」上身，在高溫下脫去格仔衫，然後用手摸車頭冚的熱度，突然露出一副滿意表情，並對工作人員講：「想要個雞蛋！」隨即在引擎蓋表演「鋒味煎蛋」，引得眾人拍手大笑。

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