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﻿體操男神Arthur人妻都Like

2018-06-07 列印
■Arthur下周二來港出席「Fashion Walk King of Sports」。
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　　又有網紅襲港！睇開體操一定有留意，前年巴西里約奧運奪得自由體操銅牌嘅巴西選手Arthur Nory，事關24歲、擁有巴西和日本血統嘅佢大隻兼靚仔，ig超過150萬fans，連人妻官恩娜和陳嘉寶都Like。本報率先同Arthur傾過，對於成為人妻寵兒，Arthur話：「這是一種榮譽，令我感覺很難以置信，感激她們支持。」 問到揀「女神」標準，他大讚：「香港女生都十分美麗，不知道為何我總是被東方臉龐吸引。」

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