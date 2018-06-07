﻿拖實老公甜到漏返港 新婚阿嬌獲讚「滿分太太」

37歲鍾欣潼（阿嬌）上月和台灣醫生老公賴弘國，在美國洛杉磯舉行結婚派對後，兩人隨即展開蜜月之旅，並於昨晚拖到實恩愛返港。榮升賴太的阿嬌透露，將於12月在港舉行婚禮，生B計劃則要隨緣，更說：「有壓力就生不到呢！」



鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國拍拖半年即閃嫁，上月26日在洛杉磯近百年歷史的五星級酒店舉行婚禮派對，好姊妹容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡（Yumiko）及經理人霍汶希（Mani）均飛赴當地見證阿嬌的大日子。



生B計劃逐步來



新婚的阿嬌與老公完成派對後，隨即在美國、日本及台灣度蜜月，玩足個多星期後，昨晚7時許恩愛返港。兩人十指緊扣出閘，更不時對望甜笑，阿嬌看到現場傳媒眾多，即向老公大發嬌嗔說：「人很多，我有點緊張呢！」兩人雖婉拒錫錫，不過仍應要求大騷閃爆婚戒。問到老公值多少分？阿嬌說：「我不可以給他滿分，怕他驕傲。」賴弘國即大讚阿嬌是「滿分太太」，更自爆連爸爸也很喜歡她，因阿嬌常到台灣探望其家人。談到生育計劃時，賴弘國溫柔表示要一步步來，阿嬌亦附和道：「兩邊家人也沒有催，有壓力就生不到呢！」



12月香港行禮擺酒



阿嬌之後澄清美國之行並非簽紙註冊，「我們一起不算耐，但想有個美好的共同回憶，以及跟親朋好友共聚的片段。香港婚禮會在12月舉行，日子未定，因為仍未找到地方。」她續謂老公此行專誠陪她返港，今天便離開。



阿嬌又透露兩人婚後會兩邊飛，至於可會減少性感演出？阿嬌表示：「我都冇性感過！」另外，她直認送花球給阿Sa，是希望所有朋友開心幸福，亦有信心向來幸運的祖兒能辦妥美國簽證，故從沒打算切換姊妹團。



本報記者