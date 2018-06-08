﻿與緋聞男友合唱主題曲 林雅詩首拍打片親身上陣

林雅詩（Grace）最近為電影《功夫之王－王者之風》拍煞科戲，戲中她由不懂功夫變成一個武功高強的人，最耍家就是擒拿手。事前她練功練了半年，與師兄羅浩晉（Ken）一齊對手，訪問當日，兩人即席示範。問Grace拍攝時有受傷嗎？她坦言都是瘀傷多，因學功夫時間短，好多時又要親身上陣。緋聞男友馬天樂今次既是導演，又是編劇，還有份客串，他認為Grace表現都合格，但仍有待改進，兩人將會為電影合唱主題曲。



戲中，Grace因傾慕馬天樂師傅而學功夫，與一班師兄弟在武館發生好多趣事和打鬥場面。Grace事前要勤練功夫，包括擒拿手、翻滾和舞獅等，她說：「我覺得最難係點樣運用力度，而且要一邊打功夫一邊做戲都唔係咁易。」雖然她學功夫日子淺，但好多時她又想親身上陣，拍得唔好她又要求再拍過，搞到周身有瘀傷，而同場的Ken在戲中飾演一個好鍾意功夫的人，他表示：「現實中對打同拍戲好唔同，要就鏡頭走位。」



導演評Grace表現合格



今次自編自導自演的馬師傅，坦言以前讀書時學過拍電影，曾在TVB劇集做臨記，現時既有演戲，又有做武術指導和導演。問他Grace表現如何，他說：「都合格嘅，有70分，始終功夫要浸，佢拍多啲動作片就會愈嚟愈好。（做到功夫女星？）要逐步逐步嚟。」問他覺得自己演出怎樣？他笑言：「只係客串幾場，其實我鍾意做幕後多啲。」



他透露之前有幫徒弟梁焯滿執導的電影《社團風暴》任武指，原本合作得好好，他還打算幫手做埋後期，但最後不獲邀請參與，搞到好多動作場面都冇出到，令整體效果麻麻、慘遭網民狂插，他表示很可惜，所以他希望此片能成功，並在今年上映。



採訪：李佩儀



髮型：Jacky Lee @ Leighton Aveda 場地：馬大英國術總會



