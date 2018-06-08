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﻿《飛虎》吳卓羲不斷樹敵 伍詠薇擄走龔慈恩報復

2018-06-08 列印
■曼娜姐希望轉移十億資金計劃後跟恐怖組織撇清關係，但被家俊多番破壞，曼娜姐懷恨在心，加上逸泰（吳岱融飾）快判刑，曼娜伺機擄走英蘭並企圖引家俊現身。
■中槍的焯鋒（張兆輝飾）醒番，盧國斌懷疑家朗手下留情，對他極不信任。
■文洛（何佩瑜飾）引開家俊後於警署引爆毒氣炸彈，最後慘死於毒霧中。
■家俊及文洛深深一吻，兩人親密關係更遭傳媒大肆報道，家俊非常頭痕。
■家俊被宇航（苗僑偉飾）勒令放假休息，前者對文洛之死未能釋懷，雅璇（陳凱琳飾）一直陪伴。
■家俊領軍成功逮捕Kenny(梁烈唯飾)但同時誤破宇航的精心佈局。
■盧國斌懷恨在心，綁架宇航愛妻慧貞（劉美娟飾）作人質，宇航拒絕營救，家朗忍痛向慧貞開槍。
■宇航知道慧貞從此半身不遂心感內疚和自責，家朗也無法原諒自己。
■家朗知道曼娜擄走英蘭後趕赴營救，更跪求曼娜手下留情。
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        本周劇情講到被稱為警隊新星的家俊（吳卓羲飾）同做臥底做到成為黑道揸Fit人的家朗（黃宗澤飾）因為各走極端，衝突令兩兄弟關係日益惡化。而下周劇情中，高氏兄弟亦分別闖下大禍，家朗為令犯罪集團首腦盧國斌（黃子恆飾）信任而做盡壞事，而家俊亦因為不斷破壞曼娜姐（伍詠薇飾）的計劃，令後者要擄走家俊媽媽英蘭（龔慈恩飾）報復。撰文：廖思慧
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