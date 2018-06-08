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﻿佗B Coffee瞓身玩遊戲

2018-06-08 列印
■佗住B的Coffee跟何傲兒玩得一樣投入。
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　　由梁漢文和林敏驄主持的ViuTV節目《Good Night Show全民星戰》新一集邀請林芊妤（Coffee）和何傲兒任嘉賓。節目中，她們表現投入，剛宣佈懷孕的Coffee即使佗B仍繼續落力玩遊戲，在遊戲「藤椅飛車」中首回合便獲得最高分的1000分，更興奮得撲向何傲兒熊抱着她，令觀眾不禁想大叫一句：「準媽媽小心呀！」

　　何傲兒透露10年前曾與林敏驄拍MV，更自爆當時獻出了熒幕初吻給他，又指林表面似是個鐵漢，但內裏有柔情一面，還主動向他要求：「你可唔可以示範嗰陣時你點對我？」令全場起哄。

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