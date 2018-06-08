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折返深圳繼續Spa 唐琳玲e道闖港打回頭
在高院違規拍照，被判藐視法庭罪成的內地奇女子唐琳玲，日前因簽證過期被遣返內地，但她沒有回家鄉浙江，一直逗留深圳一間桑拿會所。她在會所度過數天，本報記者發現她昨天有新動作，下午突然離開會所，前往羅湖海關...
2018-06-08
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已返國接受評估治療 美駐廣州官員聽怪聲感不適
美國國務院發言人周三證實，有六名派駐廣州的外交官員患上原因不明的疾病，獲安排返回美國接受評估和治療。當局仍在調查他們身體不適的原因。今次事件令人聯想到去年也有一批派駐古巴的外交官員患上怪病，包括腦部受...
2018-06-08
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英第一代「狗仔隊」逝世
堪稱第一代「狗仔隊」的攝影記者雷.貝利薩里奧（Ray Bellisario）日前逝世，享年八十一歲。於五十、六十、七十年代，雷拿著相機追逐英國皇室和名人多年，他經常追蹤拍攝包括英女皇在內的家庭活動。在他的鏡頭下，呈現瑪嘉烈公主和安妮公主的泳裝照、皇儲查理斯王子年輕時的滑水英姿、英女皇伊利沙伯二世和菲臘親王出席家族旅行時的照片。 雷拍攝皇室的非官方照片長達二十年，少不免觸怒一眾皇室人員，也讓他們很煩惱，他曾被瑪嘉烈公主冠以「血色貝利薩里奧」的稱號。難怪當年連菲臘親王也曾向英女皇表達不滿：「這位麻煩的攝影師是否可以被送到倫敦塔？」
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屋苑錄上車客市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，中原分行經理馮健平稱，荔枝角美孚新邨恆柏街1號低層C室，面積509方呎，兩房間隔，獲上車客以768萬元購入，呎價15088元，屬市價。原業主14年以550萬元購...
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特朗普願邀金正恩訪美 中興甩難 杜指漲95點
美股周四早段個別發展，杜指初段曾升一百三十一點，見二萬五千二百七十七點；標指升百分之零點二，納指則見回吐。美國與中興通訊達成協議，結束對該公司的制裁，帶動大市樂觀情緒。另外，美國總統特朗普在今見到訪日...
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庸帥未平亂局 武士待宰
日本上場友賽作東0:2不敵加納，攻守表現均令人失望，據報教練西野朗因此決定棄用三後衛陣式。同時，門將川島永嗣等仍對西野朗的世界盃大軍名單有微言，可見藍武士在決賽周前仍問題多多，今晚友賽作客近況大勇的瑞士，恐怕難逃厄運，寧捧主勝。（now618、633台周六凌晨1:00直播） 自從四月上任後，西野朗即在訓練中演練三四二一陣式，但上場友賽兩球不敵加納，呈現了攻不銳、守不穩的問題。有見及此，消息指他將於今晚一戰踢回慣常的四二三一，但上場任右翼衛的鋒將原口元氣坦言，再次變陣令他難適應。 此外，西野朗本月初公佈的決選名單，意外地棄用前鋒淺野拓磨及中場井手口陽介等好手，反而今季...
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頂級咖啡機入屋
Breville全新Barista Touch BES880智能意式咖啡機，將磨豆、萃取及製作奶泡自動化，頂級靚咖啡隨時歎得到！ 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：Breville/2406 5333 ...
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就快生得 偕小王子出巡 女皇葉翠翠搵老爺奶奶做阿四
36歲嘅葉翠翠，去年4月替丈夫周曉東誕下7磅半重嘅「小王子」周津羲（Jake）後，修身無耐又極速成功「造人」，今年1月宣佈懷第二胎，預產期為今個月。日前傍晚，臨盆在即嘅翠翠挺巨肚同丈夫、寶貝仔及老爺奶...
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社論——港鐵上蓋建公屋 應彈性推行
土地奇缺，覓地建屋，不容再拖，特別是公屋興建量大墮後，令輪候上樓時間愈來愈長，情況嚴重。土地供應專責小組昨天展開網上問卷調查，收集市民對短中期、中長期和概念性土地選項的建議，有待稍後分析。其中一些提議，只要稍作調整，就可以成為公屋土地，例如以往港鐵車廠上蓋用於發展私人屋苑，但近期傳出當局研究在小蠔灣車廠上蓋興建公營房屋，發展局表示對此持開放的態度，只要政府和港鐵彈性處理，值得一試。 港鐵上蓋建屋，不是新事物，港鐵一直使用沿線土地興建私人屋苑，以取得融資，支持鐵路網擴展。例如柴灣的杏花邨第一期和九龍灣德福花園都建在車廠上蓋，提供大量中小型私人住宅單位，只是港鐵上蓋未曾用於興建...
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史卓豐莊備妥當
史卓豐將於周日刑滿復出，在十一場賽事中策騎七駒，昨晨他收操後表示，希望當日復出時，能延續到停賽前起孖的手風，即有馬贏，繼續刷新其來港以來個人單季贏馬新高。座騎中，史卓豐認為以「芙蓉莊」和「龍城勁將」的...
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