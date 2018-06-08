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﻿被指酒店密會外籍男 　雷莊𠒇稱男友一笑置之

2018-06-08 列印
■雷莊𠒇早已獲男友送上珍珠耳環慶生。
■楊證樺透露太太腹中胎兒是男B。
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　　港姐冠軍雷莊𠒇、楊證樺、王卓淇等昨出席「6月星辰」生日派對，下周三（13日）是雷莊𠒇的24歲生日，她透露當天會跟排球隊隊友吃飯慶祝；身在加拿大的牙醫男友Brandon雖未能跟她慶生，惟早前已送上珍珠耳環作生日禮物。

　　談到有報道指雷莊𠒇跟外籍男友人現身酒店，她稱男友看到報道未有嬲怒，因當天只是一班朋友在酒吧耍樂，男友也認識該友人。

  另外，楊證樺與太太沈可欣日前宣佈懷有第二胎，他表示今胎也是男B，又告知大仔快將做哥哥，他說：「我說媽媽肚裏有個弟弟，他只是行過去咬一下，始終囝囝只得兩歲多。」

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