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﻿佗B 5個月勁貪靚 大肚利嘉兒 照踩3吋高跟鞋

2018-06-08 列印
■「利媽咪」為出席生日P，盛裝打扮。見佢穿上高跟鞋，行得好輕鬆。
■壽星仔Francis（右二）當晚見到視帝視后王浩信和唐詩詠，超級興奮！
■大肚利嘉兒，日前攜夫出席活動，大談佗B喜悅。
■會合丈夫後，Lily馬上繞實honey。
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        44歲嘅利嘉兒（Lily），8年前下嫁從事製衣及門鎖的隱形富豪丈夫Bong，同老公奮戰多年終「造人」成功，人妻4月凸肚開心宣佈佗B喜訊。「利媽咪」更自爆試過兩次流產，故成功佗B，份外感恩。但高齡孕媽仍好貪靚，不時化妝、染髮等，搞到緊張丈夫勁擔心。日前晚上，Lily夫婦去銅鑼灣時代廣場出席好友「天下第一關」鄭紹康(Francis)嘅生日P，做PR多年嘅壽星佬廣結人緣，當晚視帝視后王浩信和唐詩詠現身送驚喜外，利嘉兒夫婦亦係guest之一。當晚，「利媽咪」大肚犯禁穿上鬆身紗裙配3吋高跟鞋，先獨自去至愛西班牙首飾店ARTÉ Madrid揀禮物。話咁快睇中個卡片套，簽卡找數後，再會合其夫雙雙上餐廳，同壽星佬慶祝。採訪 : 梁志明
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