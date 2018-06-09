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﻿余香凝撐阿根廷捧盃 劉穎鏇睇波奉旨目及靚仔

2018-06-09 列印
■余香凝和劉穎鏇跟蘇金寶（中）等球星合照。
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　　劉穎鏇和余香凝昨到上水出席「傳奇再現－英超足球邀請賽」記者會，同場還有13名前英超球星，包括蘇金寶、貝碧托夫、沙夏、科東尼、基巴臣、迪贊巴等，他們還即場示範頂球技術。

　　劉穎鏇直言睇波是睇靚仔，大讚C朗最有型；她又透露日前與五位「是非精」到韓國拍特輯，「其實次次都冇艷遇，因為我們太嘈嚇親人。

  今次挑戰了Sky Jump，要由十多層樓急降，我由未開始已喊到降落，教練也被嚇呆。」至於余香凝則透露一直是曼聯迷，但世界盃則與男友陳家樂齊支持阿根廷。

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