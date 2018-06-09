﻿任英皇珠寶「明星店長」 ﻿陳家樂﻿﻿儲首期置業 ﻿

陳家樂昨以英皇珠寶「港澳區明星店長」身份到澳門的新店「巡視業務」，他興奮指「越區」接job薪酬增了一倍，父親節禮物可加碼，又透露正努力儲首期，想買樓與家人同住。



陳家樂現身澳門新店，吸引大批粉絲到場。他高興說：「希望能再晉身擔任『大中華區店長』，因今次酬勞多了一倍，真的很多謝老闆。」孝順的家樂賺到錢，認為應該回饋父親，他說：「因我在最艱難的時候，父親是最支持我的人。」



「不過為免父親會收收埋埋唔捨得戴，我不會送太昂貴或太多鑽石的，會以型格類型為主的戒指，讓他可平日佩戴威吓。」席間，家樂表示曾送戒指畀女友余香凝，下一個計劃是想置業，最近與母親和妹妹周圍睇盤。問是否築愛巢？他否認道：「我想放租作投資用，正儲首期，為減輕供樓負擔，愛巢遲些再計劃。」







