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﻿群星到賀 咀老婆慶祝 佐治領AFI終身成就獎

2018-06-09 列印
■佐治在台下錫錫老婆Amal，非常恩愛！美聯社
■姬蒂以假紋身打扮賀老友領獎。美聯社
■歌翠妮（左）和珍妮花分享跟佐治相處趣事。美聯社
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　　荷里活型男佐治古尼入行40年，前日獲美國電影學院（AFI）頒發終身成就獎，表揚他的貢獻；除人權律師老婆Amal Clooney、父親Nick Clooney外，影后姬蒂白蘭芝、珍妮花安妮絲頓與《老友記》拍檔歌翠妮葛絲、標梅利等一班圈中好友亦有到賀，並上台分享與佐治相處的趣事。

　　大會原邀來茱莉亞羅拔絲負責頒獎給佐治，但她因事缺席，改由佐治爸爸臨時頂上任頒獎嘉賓，負責介紹兒子出場。佐治上台領獎前，在台下先恩愛地親吻老婆，上台時又肉緊地攬實爸爸，場面溫馨！佐治在台上致謝言時，表示「我很開心為荷里活影圈一份子，也很驕傲可以看到電影工業的改變發展。」他之後再感謝雙親，又感激人生中可遇到老婆Amal。
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