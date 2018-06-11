﻿安仔絕不欺騙老婆笑談呃Big 3請食飯

許志安昨日出席防止電話騙案宣傳周啟動禮，他透露日前接到一個新畿內亞來電，因肯定沒有朋友在當地，故即時掛線，他亦有呼籲長者及小朋友要小心電話騙案，騙徒每每利用大家擔憂家人安危，心慌意亂下容易受騙。



安仔自言「好醒目」，問到是否Big 4四子中最醒目？安仔笑言，「他們3個較易受騙，我剛相反，所以才獲邀參與今次活動。（常騙他們？）我都係呃他們請食飯，對他們說有心事想出來吃飯傾訴，埋完單見到我笑就知道受騙了。（太太鄭秀文易受騙？）至少我不會騙她，她有否被其他人欺騙就不知道了。」安仔亦透露，將會隨明星足球隊到俄羅斯欣賞世界盃賽事，同行梁漢文和劉浩龍等亦會同行。



