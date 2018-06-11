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﻿湯怡《某日某月》搞喊陳家樂

2018-06-11 列印
■（前排左起）湯怡、劉偉恆和茵媺與影迷合照留念。
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　　英皇電影《某日某月》演員湯怡、陳茵媺及導演劉偉恒，昨日齊現身戲院向該片的影迷道謝。湯怡稱該片口碑很好，故不停謝票感謝觀眾支持。在該片首次擔正女主角的湯怡坦言，有時會感觸到想哭，又透露老友陳家樂日前看完後攬住她哭，原來是想起自己已移民外地的初戀女友！

　　茵媺就透露，老公陳豪欣賞該片後讚她演得不錯，尤其是一場喊戲。

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