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﻿愛駒「閃耀鑽皇」奪冠 鄧鉅明開心拉頭馬

2018-06-11 列印
■鄧鉅明（右三）與眾好友一起拉頭馬！
■鄧鉅明擁抱負責策騎愛駒的李寶利。
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　　太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明的愛駒「閃耀鑽皇」連連報捷，於昨日在沙田馬場舉行的賽事中再次奪冠，為鄧鉅明帶來喜悅與幸運。

　　「閃耀鑽皇」雖被安排在第11場賽事出賽，不過鄧鉅明早於下午2時已抵達馬場，與一班好友趁機共聚一番，最後「閃耀鑽皇」不負所望奪冠，鄧鉅明與一班好友包括沈慧林的爸爸沈墨寧及寶齊萊手錶大中華區行政總裁曾國雄一起拉頭馬開心合照。

　　父親節將至，鄧鉅明笑言若太太鄧宣宏雁送一個物業單位給他便發達了，但他最期望的卻是兒子盡快生兒育女，讓他可以弄孫為樂享受榮升爺爺的快樂。

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