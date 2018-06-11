﻿朱麗倩被指再有喜 華仔：我都想係真

劉德華的歌迷會「華仔天地」前晚在九展舉行成立30周年晚會，並為華仔的爸爸賀壽，據悉有3000人出席，每位粉絲均憑實名票及核對樣貌才入場，安全措施甚嚴謹，華仔的父母、太太朱麗倩帶同女兒向蕙出席，場面熱鬧！近日朱麗倩盛傳再度懷孕，有網民昨於網上轉貼一段據稱是當晚晚會上的消息，指華仔於現場否認太太再懷孕一事，更有指他說「希望新聞說的是真的」。



晚會過後，朱麗倩於華仔到停車場上車後緊隨其後，現場有大量粉絲在停車場等候，盼近距離見到偶像，將華仔的座駕重重包圍，華仔只好打開車頂天窗，上半身伸出車外向粉絲揮手道別之餘，也呼籲他們讓路。圖：網上圖片