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﻿投資7位數開美容公司 黃智賢獲群星撐場

2018-06-12 列印
■問到50歲的黃老闆長青心得，他說：「我三至四年無做Facial，心境最重要，而且我有保持運動。」
■關詠荷也想再跟Bobby合作，希望有機會演來自外太空兼有超能力的師姐。
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　　黃智賢（Ben）跟兩位醫生好友投資7位數合辦的醫學美容公司昨日開幕，圈中好友如關詠荷、歐陽震華及郭晉安等小生花旦空群撐場。

　　首次投資生意的Ben透露，有意把公司旁的單位租下，以作開設VIP房給藝人「叉電」之用，問到會否贊助出席的藝人朋友？他說：「當然，隨時打畀我預約，最多我親手幫佢哋敷面膜嘞！」

　　而久未碰面的歐陽震華（Bobby）與關詠荷（Esther）一見面就互窒對方造型似鬼妹及黑人，Bobby更踢爆前年到Esther家拜年，對方竟以睡袍Look示人。另他笑言想趁觀眾還認得自己時再拍《陀槍》系列，Esther亦附和若有好劇本定再出山。

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