﻿投資7位數開美容公司 黃智賢獲群星撐場

黃智賢（Ben）跟兩位醫生好友投資7位數合辦的醫學美容公司昨日開幕，圈中好友如關詠荷、歐陽震華及郭晉安等小生花旦空群撐場。



首次投資生意的Ben透露，有意把公司旁的單位租下，以作開設VIP房給藝人「叉電」之用，問到會否贊助出席的藝人朋友？他說：「當然，隨時打畀我預約，最多我親手幫佢哋敷面膜嘞！」



而久未碰面的歐陽震華（Bobby）與關詠荷（Esther）一見面就互窒對方造型似鬼妹及黑人，Bobby更踢爆前年到Esther家拜年，對方竟以睡袍Look示人。另他笑言想趁觀眾還認得自己時再拍《陀槍》系列，Esther亦附和若有好劇本定再出山。



