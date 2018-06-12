﻿自揭遭騙財 李日朗孭逾200萬債

有報道指李日朗（前名李逸朗）被女友人騙財數百萬。昨日Don舉行記招透露，暫知還有4至5名受害者。他公開事件是希望不會有更多受害者。



Don稱在17年9月至11月被騙300萬元，當中大部份是投資金融，部份約數十萬是涉案女友人以私人名義借貸。今年4月才發覺其金融戶口並沒有任何存款及交易記錄，而私人名義借貸的數十萬，是Don旗下公司的緊急備用現金，間接令到當時多個合作計劃告吹，令他背上逾200萬元債務。他說：「我始終覺得錢財身外物，但係我係警署落口供時，都覺得自己好傻。」他坦言今次算是一鋪清袋。



