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﻿苟姑娘扮警花籲小心網上情騙

2018-06-12 列印
■苟芸慧穿上制服被讚有型。
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　　苟芸慧日前化身做「苟點鐘」Madam Kuo，為警方拍攝宣傳短片，提醒市民提防網上情騙。穿上整齊的警察制服拍攝的她獲稱讚由「女神」變身有型警花Madam Kuo（Cool），逗得她笑逐顏開。曾演過警察的苟姑娘打趣說：「原來多年後的今日我已經升咗職，成為督察，已不是當年的職級啦。」問到她想不想演Madam角色，苟姑娘就覺得女性都可以有型、有正義感，是一個有挑戰又有得發揮的角色呢！

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