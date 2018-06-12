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﻿克勤剛「甩身」唔恨生女

2018-06-12 列印
■右起：克勤、AGA及周國賢今晚合作開音樂會。
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　　李克勤、周國賢和AGA前日為今晚舉行的拉闊音樂會綵排，並各自準備了特別表演。AGA透露會跳舞時，克勤即抵死地道：「點解掉低我哋呀？好彩啫！」此外，三女之父的周國賢否認太太再度懷孕及追仔傳聞，問到身為兩子之父的克勤被問到會否向他傳授生仔秘方？克勤笑道：「情到濃時……還是不要說，有女仔在場呀！（會否跟周國賢交換生仔和生女的心得？）是否詛咒我們？我剛剛才『甩身』可以參加火車旅遊團呀！」

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