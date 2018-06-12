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﻿群星到賀升任奶奶 薛家燕娶新抱喜極而泣

2018-06-12 列印
■家燕姐娶新抱，一對新人錫錫她面珠表謝意。
■Jackson親吻老婆，羨煞旁人！
■新娘Zoe一身耀眼金器，排場十足！
■一對新人在雙方家長見證下簽紙註冊結婚。
■榮升奶奶的家燕姐喜極而泣。
■朱李月華（左）和胡杏兒（右）與新郎及家燕姐合照留念。
■李丞責夫婦和樂易玲（中）亦有到賀。
■楊受成親賀家燕姐升任奶奶。
■左起：王愛明、蕭芳芳、陳寶珠、岑芝華和馮素波，結伴到賀同為「七公主」成員的家燕姐。
■歐陽震華、杏兒夫婦和鄭明明等在場內玩自拍。
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        薛家燕昨榮升做奶奶，見證兒子石耀庭（Jackson）和女友陳素怡（Zoe）舉行盛大婚禮，家燕姐廣邀圈中好友見證並分享喜悅；「七公主」好姊妹蕭芳芳和陳寶珠等齊到賀；新任奶奶家燕姐更大手筆送上六大塊金豬牌及「金拳套」龍鳳鐲給新抱，笑言不需對方生好多呢！

薛家燕的兒子石耀庭（Jackson）昨於洲際酒店筵開53席婚宴，迎娶女友陳素怡（Zoe）；榮升奶奶的家燕姐廣邀眾圈中好友，包括英皇集團主席楊受成、「七公主」成員蕭芳芳、陳寶珠、岑芝華、馮素波及王愛明、鄭明明夫婦、歐陽震華夫婦、李丞責夫婦、胡杏兒夫婦、樂易玲、呂良偉夫婦、胡楓、楊怡、張玉珊、王梓軒、徐小鳳、米雪等到賀，星光熠熠。

新娘戴半打金豬牌

  一對新人昨晨進行傳統接新娘儀式，新郎Jackson大玩傳統踢轎門接新娘Zoe，喜慶熱鬧！家燕姐飲新抱茶時笑得開懷燦爛，兒媳齊向她送吻，當中最搶眼莫過於新娘子一身金器，胸前金豬牌足足半打之多，手上兩對龍鳳鐲亦甚有排場，其中一對大如拳套，據知，龍鳳鐲價值6.2萬元，金豬牌則值8.3萬元。家燕姐於過大禮時，已送上一套由長輩家傳、逾60年歷史的翡翠首飾包括吊墜、耳環套裝給新抱，Zoe亦感動地說：「奶奶真係好錫我！」自言是大頭蝦的Zoe已把家傳之寶放入夾萬；家燕姐亦大讚新抱抵錫，很值得擁有該套家傳之寶！

新郎負責三分一使費

  家燕姐昨午受訪時坦言心情興奮，期間不禁眼濕濕直言終等到這一日，她稱一對新人於簽紙儀式講誓詞一剎那更是喜極而泣。家燕姐亦教導兒子要愛錫老婆，互相體諒及容忍。

  談到豪送金豬牌給新抱，家燕姐笑言聽長輩說送一排豬就生多些，她不需要多，最緊要開心。Zoe撒嬌叫老公努力些，Jackson則計劃生一個再作打算，暫努力專注事業。

  對於有傳是次婚宴花近4000萬，問到會否儲多兩個4000萬給兩名女兒出嫁？家燕姐笑言不用，並讚女兒與兒子一樣本事，兒子有份籌劃及負責了三分一的使費。Jackson亦表示有努力付出，別講到他好似「無用」，更即場向太太講「愛的宣言」，指會好好照顧她，努力組織美好家庭。

  在婚宴上，一對新人在台上致謝詞時，Jackson多次感動落淚，太太替他抹眼淚時自己也感動得一同落淚，台下的家燕姐亦被他們弄得又喊又笑，場面感人。

本報記者

採訪：方騫平、李權威
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