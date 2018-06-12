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﻿新娘婚照騷靚身材

2018-06-12 列印
■Zoe穿上超Deep V婚紗，大騷美好身段。
■Zoe率姊妹團開婚前派對！
■Jackson和Zoe在歐洲拍攝婚照。
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   家燕姐的兒子石耀庭（Jackson）與女友陳素怡（Zoe）拉埋天窗，一對新人去年在求婚成功後赴歐洲拍婚照，返港再拍另一輯，Zoe更以超性感婚照登場晒靚身材，一對新人亦有和家燕姐一起開心留影。Zoe前日入住洲際酒店頂樓總統套房，並與姊妹團開婚前派對，眾人穿上同款泳衣，對住維港美景玩得甚開心！
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