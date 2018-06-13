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﻿小鳳姐哼《喜氣洋洋》 ﻿家燕姐﻿﻿娶新抱皆大歡喜﻿

2018-06-13 列印
■右三起：家燕姐和兒媳盛裝祝酒。
■小鳳姐透露婚宴全程感人。
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　　薛家燕前晚見證兒子石耀庭小登科，婚宴氣氛熱鬧兼感人，到賀嘉賓徐小鳳離場時更哼唱經典歌《喜氣洋洋》助興！本報記者

　　薛家燕的兒子石耀庭（Jackson）與女友陳素怡（Zoe）前晚舉行盛大婚宴，眾多好友到賀。

　　徐小鳳前晚離場時透露：「由頭到尾都咁感人，尤其新郎哥、新娘子、家燕姐致詞，每一個字都好感人。」至於可有感動到眼濕濕？小鳳姐謂：「我自己都一路抹（眼淚），全場都好感動，家燕姐好開心，開心到有啲失暈。」記者笑指場內氣氛喜氣洋洋，小鳳姐聞言邊走邊哼唱她的經典名曲《喜氣洋洋》：「喜氣洋洋，洋溢四方！」

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