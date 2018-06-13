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﻿體操王子Arthur Nory襲港派心

2018-06-13 列印
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　　「巴西體操王子」Arthur Nory Oyakawa Mariano今日將到銅鑼灣出席公開活動，並於昨日率先來港作準備。首度襲港的Arthur Nory相當親切，看到現場粉絲和傳媒即揮手打招呼，更主動做出形心手勢！粉絲送上巴西國旗及他的照片索簽名兼合照，Arthur Nory均有求必應，更與女粉絲攬攬，但男粉絲就未有這福氣了。

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