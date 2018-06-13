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﻿暫別《開心日報》放長假 78歲何守信返加陪老婆

2018-06-13 列印
■何B表示多年前已計劃78歲時嘅冬天休息，主要唔想被一份工作限住自己。
■蘭子指主持這個節目不似工作，身邊主持人似家人。
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　　宣佈放悠長假期的何守信，昨日主持最後一集《開心日報》，梁榮忠接棒加入，一班主持送上心意卡及蛋糕歡送，表現好不捨的陳淑蘭更吻別何B師傅。

　　78歲的何B主持《開》七年，笑言是七年之癢，待完成《世界盃》節目後便正式離開，之後想體驗不工作的感覺，以及留更多時間陪太太。他計劃8月中會返溫哥華，9月到加拿大北部睇北極光，而11月可能有遠程旅行。問他享受人生是否退休？他說未有計劃，多年來工作無停過，30多年前不知道早餐是甚麼，直至主持《開》節目改變了他的生活習慣。

　　蘭子表示自己是最遲知道師傅離開的消息，所以感到突然又不捨。她透露今年踏入50歲，為改變自己下半生而行出第一步，就是報讀內地文化創意為期一年課程，每月要返內地數天。

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