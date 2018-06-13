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﻿日本傳奇歌手森田童子病逝

2018-06-13 列印
■森田童子70年代曾紅遍日本。
■真田廣之主演的《高校教師》選用森田的歌曲作主題曲。
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　　70年代日本傳奇女歌手森田童子，日前被證實於4月24日因心臟衰竭離世，終年66歲。森田75年出道，至83年宣佈停工後沒再復出；經典日劇《高校教師》選用了森田的作品《我們的失敗》作主題曲，令歌曲再度走紅。著名填詞人小室光子在社交網哀悼，大讚森田童子的歌聲、歌詞有直擊人心的力量，並希望她一路好走。圖：網上圖片

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