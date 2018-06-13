  • 2018年6月13日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： 特金會薛家燕梁天琦李日朗被騙3百萬疫苗水貨

日報新聞 > 娛樂

﻿山田孝之猛讚長澤有魅力

2018-06-13 列印
■長澤與山田孝之合作新片《50次初吻》。
Previous Next

　　長澤正美和山田孝之主演的日本爆笑愛情電影《50次初吻》明日在港上映，長澤在片中扮演只得一日記憶的女子，她接受訪問時說：「片中我的個性比較開朗和天真，這也是這作品的魅力之一。」至於山田就較少拍純愛電影，他對長澤讚不絕口道：「她是有魅力的女演員，除了美貌之外，性格很認真，當她遇上煩惱，坦率面對時也很有魅力！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd