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﻿Ariana極速與新歡訂婚

2018-06-13 列印
■Ariana與Pete經常在網上晒恩愛。
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　　美國小天后Ariana Grande上月初與歌手男友Mac Miller分手，不足兩星期已暗撻諧星Pete Davidson。據知Pete上周已向Ariana求婚，女方亦已答應，二人拍拖一個月就訂婚，更傳已見家長，感情發展快過火箭。

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