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﻿金基德反告女星侵犯名譽

2018-06-13 列印
■金基德昨到首爾檢察廳接受調查。網上圖片
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　　韓國名導金基德，今年被爆曾涉性侵及性騷擾三名曾與他合作過的女演員，他昨以報案人的身份，反告該三名女子，並到首爾中央地方檢察廳接受檢方調查。金基德到檢察廳時表示有關指控全屬捏造，侵犯其名譽，他更稱似被恩將仇報而感到心寒。

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