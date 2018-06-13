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﻿猛料導演

2018-06-13 列印
■James（戴帽者）同家棟拍攝廣告中。
■James的作品。
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  導演James Leung理工畢業後從事電影，廣告及演唱會製作。97年開始擔任TVC導演，曾為新鴻基地產，信和置業，長江置業及資生堂化妝品等大品牌拍攝廣告，亦曾經得到不少獎項，包括World Media Festival 2002中奪得Intermedia Globe Silver。
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