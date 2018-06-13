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﻿否認是租霸 陳展鵬願與業主對質

2018-06-13 列印
■陳展鵬展示涉事單位內部的照片。
■陳展鵬稱母親被地板絆腳致腦震盪。資料圖片
■單文柔昨出席宣傳活動，心情似未受男友陳展鵬捲入租務是非影響。
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  陳展鵬近日被租住單位的業主指拖欠租金兼毀壞有關單位，他昨到電視城宣傳新劇《天命》時，即場向傳媒展示有關單位內部照片及與業主的短訊對話截圖，否認自己是「租霸」。

  展鵬澄清，沒有弄爛該單位的地板，又謂最氣憤是一直要求業主維修地板、冷氣、熱水爐，對方卻拖延數月愛理不理。陳媽媽需要用暖水洗碗洗手，只好自行修理，業主卻嫌貴要另找師傅修理；陳媽媽其後被地板絆腳跌倒入院，腦震盪至今未康復。

  展鵬續說，曾獲業主主動承諾入牆櫃可改可拆，加上租兩年可平租故簽租約，但拆櫃後卻發現牆身沒髹油漆。展鵬強調不介意和業主當面對質，當初聯絡業主談搬走時獲對方同意，他不介意賠一個月租金，現覺得業主太反口覆舌。

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