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﻿松岡茉優激罕晒身材 《小偷》四日吸7500萬

2018-06-14 列印
■是枝與松岡稍後將出席上海電影節。
■松岡在片中豪晒好身材。
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        是枝裕和執導的電影《小偷家族》上周六在日本上映後「戲」勢如虹，僅四日便狂收10.5億日圓（約7,500萬港元）！

        於今屆康城獲最高榮譽金棕櫚獎、描寫貧下階層的《小偷家族》上周六在日本上映，導演是枝裕和連日來聯同演員安藤櫻、Lily Franky、松岡茉優四出宣傳，加上揚威國際效應，結果上映僅四天已狂收10.5億日圓（約7,500萬港元），暫成本年度最快破10億票房的電影！

　　松岡亦挾該片人氣，近日接拍SKII及連鎖烏冬店新廣告，一向演清純角色的她，片中卻有一幕穿比堅尼的鏡頭大晒好身材，頓成日本網民熱話！昨日有內地娛樂新聞指，是枝將與松岡到上海出席本周末開幕的上海電影節。

本報記者
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