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﻿阻撓畢佬探子女 安祖蓮娜或失撫養權

2018-06-14 列印
■安祖蓮娜與畢佬屢次為撫養權鬧不快。
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　　安祖蓮娜祖莉和畢彼特前年9月宣佈離婚，6名子女暫由女方照顧，畢佬只能有限度的探訪權。昨日法庭批評安祖蓮娜阻撓子女見父親的做法，或隨時失去子女撫養權，法官更訂定今夏畢佬可以與子女見面的時間表。家庭法律律師David Glass透露今次法庭介入撫養權案的情況很罕見，因很難判斷子女是否受教唆不想見畢佬，一旦法庭判定有人刻意離間子女與父或母的關係時，他們會採取行動。

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