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﻿Coffee佗B五個月 擺高難度甫士影婚照

2018-06-14 列印
■Coffee被未婚夫抱起，擺出高難度動作！
■Coffee和未婚夫甜到漏！
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　　林芊妤（Coffee）上月和男友排期註冊結婚，並宣佈已懷孕，雙喜臨門。昨日Coffee在社交網上載多張偕未婚夫到戶外拍攝的婚紗照，已懷孕5個月的她穿起低胸婚紗，好性感，難得貼身款式都未見肚，兩人仲大玩高難度動作，未婚夫將她抱起，擺出像要倒吊的高難度甫士，Coffee亦甚為開心，笑到見牙唔見眼！

　　Coffee留言提到以前經常穿婚紗出席活動和拍照，所以對婚禮沒有憧憬，連結婚相都不想影，但為了留念所以最終就拍了這輯相。由於她和未婚夫當是例行公事，拍攝不夠半小時已覺無聊，感謝攝影師的堅持令拍攝順利完成。

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