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﻿劉美君初遇陳百強心跳加速

2018-06-14 列印
■（左起）關淑怡、劉美君、林國誠及盧冠廷齊出席記者會。
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　　今年是陳百強的60歲冥壽，環球唱片將集合多位歌手舉行紀念演唱會。劉美君、關淑怡、演唱會贊助商CSL及The Club高層林國誠等，昨日均有出席該演唱會的記者會。劉美君初出道便有機會與陳百強一起錄音，她坦言當時心跳加速，「我見到陳百強時要扮Cool，佢反而同我講好鍾意我，佢咁紅，好照顧我！」

　　關淑怡回憶求學時，陳百強曾在校門外拍戲，她因怕醜沒膽上前索簽名。

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