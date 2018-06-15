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﻿《飛虎》結局篇正邪大戰 黃宗澤吳卓羲攜手抗敵

2018-06-15 列印
■家朗、國斌(黃子恆飾)及家俊在鬧市展開激烈追捕，大戰一觸即發。
■家朗為營救曼娜自揭臥底身份並苦心勸降，但被母親無情舉槍相向。
■家朗結束臥底任務，對槍傷宇航老婆一事深感自責，宇航好為難。
■家朗探望逸泰時提及心理陰影來自童年時期被逸泰拳打腳踢，但最終家朗選擇原諒逸泰。
■雅璇(陳凱琳飾)去文洛(何佩瑜飾)墳前探望兼盡訴心中情，家俊深受感動但未能接受愛意。
■被雅璇真誠感動，家俊終承認對女方有愛意，兩人情訂終身。
■香港將舉行國際反恐聯合會議，宇航帶領全港精英佈下三面防線。
■防線被恐怖份子擊破，曼娜於危急關頭暗助警方，解決困局。
■家朗和以菲(王敏奕飾)，家俊和雅璇共同舉行盛大婚禮。
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        本周劇情講述高氏兄弟分別闖下大禍，家朗開槍射宇航(苗僑偉飾)老婆，而家俊因為破壞曼娜姐（伍詠薇飾）的轉移資金計劃，媽媽英蘭（龔慈恩飾）慘被擄走。下周將進入結局篇，家朗(黃宗澤飾)為營救曼娜而自揭臥底身份，家俊(吳卓羲飾)走出童年陰影並原諒逸泰(吳岱融飾)。恐怖份子首領要殺死家朗，毒氣炸彈在鬧市引爆，家俊臨危受命阻止，兩兄弟攜手抗敵。撰文：廖思慧
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