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﻿孖老婆等朋友拎嘢 彭浩翔白坐20分鐘

2018-06-15 列印
■彭浩翔(左)和太太(右)手拎新貨吹水。
■早前，彭導化身「真人版跳跳虎」喺紐西蘭籌備新戲。
■彭導夫婦一早到利園搵位。
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　　早排去咗紐西蘭嘅彭浩翔導演，喺社交網站po咗幾張新相，相中化身「真人版跳跳虎」，44歲嘅佢穿上跳跳虎cosplay衫喺公路邊。原來彭導去咗當地籌備新戲，因為天氣涼無帶厚衫，夜晚收工後焗住去超市買衫，無奈得件公仔衫夠厚囉！

　　日前傍晚，返咗香港嘅彭導和老婆梁啟緣現身銅鑼灣利園COVA，見兩公婆先搵位，未幾有位中年男友人前來會合，拎出兩盒嘢畀彭導夫婦。二人急不及待拆包裝拎上手睇，坐吓傾吓廿分鐘都無order嘢就先走人，唔係咁好喎！

採訪 : 李權威
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