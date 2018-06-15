﻿﻿簽約新電影公司做一姐﻿ ﻿唐貝詩﻿﻿首做﻿﻿電影女主角﻿

唐貝詩（Lydia）自年初跟蕭定一的公司約滿後，就簽了22歲沈良杰（Kitson）於去年在港開設的電影公司「決世影業」旗下。曾是演員的Kitson，近年在北京投資電影，賺了幾百萬後回港大展拳腳。兩人經朋友介紹認識，至去年合作完劇集《怪異集》後，Kitson覺得Lydia演技好又專業便簽她。Lydia是其公司第一個演員，她稱今年工作已排滿，其中一部電影《白衣惡魔》（暫名）更擔正做女一，由於之前未試過，所以開心又期待。 採訪：李佩儀



化妝、髮型：Ki Chan（唐貝詩） 服裝：Snidel（唐貝詩）







Kitson12歲做童星，做了5年演員想試吓做導演，便返內地搵機會。恰巧有老闆肯打本給他投資電影，由於每部戲有酬金又有花紅，拍了十幾部便賺了第一桶金，並決定回港開電影公司，他坦言：「我好鍾意電影，而且香港電影真係需要一股新力量。」他花了六位數字在觀塘開了公司，首位簽的演員是Lydia，Lydia稱大家之前都認識，去年Kitson開拍改編自八十年代驚慄漫畫的長篇劇集《怪異集》時，搵了Lydia擔任其中一個單元《招魂車》的女主角，對她另眼相看，「佢好搏，乜都肯瞓身去做，我好欣賞，連同劇所有工作人員都讚，出嚟嘅效果又好，就決定簽佢。」



Lydia之前發展不俗，去年更拍了首套劇集《熱戀100天》，但她覺得簽新公司可集中資源在自己身上，她坦言：「簽咗3個月，公司已安排咗兩部電影同三套劇畀我，8月開拍嗰套《白衣惡魔》仲係做女主角，飾演患罕有病嘅病人，係真人真事改編，O依家我做緊資料搜集。」平日ydia會返公司試造型及與Kitson傾劇本。問Kitson今年大計？他表示除了拍電影和劇集，還會發展電影遊戲和後期製作等項目工作，他稱北京亦將會開電影公司，未來他希望培育更多新演員，現時已開始招募。



