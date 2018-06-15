譚校長去睇世盃開幕超蓮唔做「女神」自認男人
創世盃揭幕戰紀錄 俄軍狂勝贈沙地五蛋
二○一八世界盃開波！東道主俄羅斯憑卓利舒夫梅開二度、加辛斯基、迪斯尤巴和高路雲各建一功，在莫斯科盧日尼基球場慨贈沙地阿拉伯五蛋，在A組旗開得勝之餘，以六十四年來揭幕戰最大勝仗證明俄羅斯非史上最弱主辦國...
2018-06-15
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改裝客廳變足球樂園 河南嬌妻寵夫睇世盃
全球盛事、四年一度的世界盃昨晚揭開序幕，非球迷的人妻一般都會被身為球迷的丈夫冷落，不過人妻其實也有方法與球迷丈夫同樂。內地有球迷的妻子就為老公佈置豪華的睇波客廳，成為網絡熱話。 河南鄭州的「95後」人妻小榮，近日成為內地網絡熱話，原因是她特意為丈夫打造一個豪華的睇波客廳，小榮在客廳掛滿各參賽國家隊的旗幟，又特意在牆上貼上她老公喜愛的球星海報，更製作大型的易拉架賽程表，客廳的地板更鋪上了「人造草坪」，要老公感覺也在賽場上一樣。她更準備好大量的啤酒與零食來，只為老公可安心睇世界盃。 小榮稱老公平日上班累，想讓他感覺在家中看球賽，也有如置身現場一樣的熱鬧氣氛。事件瘋傳網絡之後，很...
2018-06-15
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疑從普京處獲得啟發 特朗普叫停美韓軍演
美國總統特朗普日前與北韓領導人金正恩舉行峰會後，突然宣佈叫停美國和南韓的聯合軍事演習，令各方感到詫異，也令美國國防部陷入混亂。美國有線新聞網絡（CNN）報道，預料特朗普政府最快會於周四，正式宣佈擱置原定於今年八月在朝鮮半島舉行的多國軍演。 CNN引述一名消息人士說，特朗普是從俄羅斯總統普京身上得到啟發，叫停軍演，但這項建議也可能是中國國家主席習近平提出的。特、習兩人曾經進行直接對話，討論這個問題。消息人士又說，特朗普會見金正恩之前，預備了一個「工具箱」，箱內有許多「工具」，而叫停軍演是其中一件「工具」。他要等到見到金正恩及對他作出評估後，才決定是否作出讓步及作出甚麼讓步。 ...
2018-06-15
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屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣藍澄灣6座中低層F室，面積488方呎，兩房間隔，望山景，以642萬元易手，呎價13156元，屬市價。買家為自用客，原業...
2018-06-15
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儲局加息今年料再加兩次 美歐加息步伐不同
美國聯儲局周三如期加息至2厘水位，會後的利率前瞻暗示年內還會加息兩次至兩厘半；而歐洲央行昨日議息後宣佈在基準利率上按兵不動，且至少會維持超低息至明年9月，並決定於年底結束目前每月額度300億歐羅的量寬...
2018-06-15
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新帥心雄摘「葡」 戰牛來襲
葡萄牙和西班牙今晚在索契合演本屆世界盃決賽周第一場重量級大戰，兩軍過往於此賽事首戰皆未見出色。可是，西班牙除於過往的伊比利亞打呲佔上風外，近況亦較出色，兩天前走馬上任的新帥希亞路更矢言要取得成功，故可望在B組旗開得勝，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（ViuTV99、now616、618台周六凌晨2:00直播） B組兩大出線熱門葡萄牙和西班牙於首輪即上演伊比利亞打吡，兩軍以往於世盃皆表現慢熱，葡軍近四屆首戰只錄得一勝一和兩負，狂牛則勝負各二。不過，兩軍各賽事曾交手三十六次，狂牛勝出十七次，更只曾六次落敗，明顯處於上風。 除了對賽往績佔上風外，西班牙近況亦較佳，近三場世...
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投入足球激戰
世界盃經已開鑼，上班族想看大熒幕緊貼戰況，ViewSonic新推出的微型流動投影機，可以USB Type-C接駁手機，讓你隨時隨地觀賞激戰！ 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛查詢：3690 1398 配備JBL...
2018-06-15
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余香凝發聲明否認「偷食」 陳家樂淚眼開工認3年情告終
憑無線劇《逆緣》躍升為新男神的陳家樂，與影壇新貴余香凝拍拖逾3年；惟昨有報道指余香凝疑背男友偷食，暗撻年薪過百萬的保險才俊Victor Hui。陳家樂事後哽咽承認分手，昨照常開工，但避談分手等相關問題...
2018-06-15
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社論——揪出呃醫療券「黑醫」
政府由二○一四年起推出長者醫療券計劃，以公帑資助長者有病痛時向醫生求診，或向相關行業取得服務。但消委會揭發部份服務提供者專打長者主意，巧取豪奪，予取予攜，完全違反設立醫療券的原意。這種唯利是圖，欺負長者的行為，令人十分氣憤。 消委會昨天公佈收到的投訴個案，有長者向中醫求診，中醫聲稱藥方療效高，五天診金連藥費高達五千元，一次過扣盡長者的醫療券餘額，還須補付現金。亦有眼鏡公司慫恿長者使用醫療券購買兩副老花眼鏡，其實兩副一模一樣。亦有傳媒揭發眼鏡公司游說長者驗眼，卻由一般職員負責，再交不在場的視光師簽紙。 醫療券與現金無異，有醫護或商號千方百計，哄誘長者使用醫療券，套取現金，手法...
2018-06-15
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馬場浮世繪——皇家雅士谷賽期賽事 下周轉播來港受注
香港賽馬會將於下周即場轉播英國皇家雅士谷賽期其中四個賽馬日的賽事來港供馬迷欣賞，並設立彩池接受投注。首個轉播賽馬日為六月十九日星期二皇席錦標賽馬日。 皇家雅士谷賽期於六月十九日星期二揭開序幕，當日共上演三項一級賽，其中包括皇席錦標。接着是六月二十日星期三賽馬日，以一級賽威爾斯親王錦標為重點賽事。雅士谷金盃則是六月二十一日星期四賽馬日的主要賽事。賽期最後一天是六月二十三日星期六，當日的焦點是一級賽鑽禧錦標。 馬場浮世繪
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