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﻿譚校長去睇世盃開幕超蓮唔做「女神」自認男人

2018-06-15 列印
■超蓮對今次拍攝的造型，感覺新鮮。
■超蓮自言平時甚少化妝打扮，所以不懂得化妝技巧。
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　　譚校長去咗一個悠長歐遊，尾站係俄羅斯，昨早去完紅場就去睇世盃開幕。　　被網民封為新一代女神的何超蓮，早前為品牌拍攝唇膏廣告，更穿上性感衣服，微露「線頭」。超蓮提到女神封號，她笑言絕對不認同，「我想我和女神扯不上一點關係，因為我本身是個男人，已經不是男仔頭那麼簡單，根本就像個男人！女性朋友還會把我當男朋友看待。」超蓮除了擁有真漢子的性格，還有不到黃河心不死的精神，「我是金牛座，一是不做，否則就會就到底，就像我最近開了台灣牛肉麵店，初心只是很喜歡吃牛肉麵，很想大家都能吃到，於是決定開一間，既然決定了，就要努力投入做下去。」

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