﻿下月開「登六」Talk show ﻿陳志雲﻿﻿鬧爆愛將造勢﻿

陳志雲（Stephen）今年與商業電台齊齊「登六」（踏入60歲），會開騷作紀念，下月20至23日假香港理工大學賽馬會綜藝館合作舉辦《志雲尋志雲 登陸舞台演嘢會》，提醒無論咩年紀都要繼續尋找自己夢想。Stephen事先張揚，呢個show可以去到好盡，除咗唔講政治外，爆料、鬧人、八卦、ICAC事件、TVB形勢等等無所不談！而佢接受本報訪問時，率先熱身，擺愛將蘇施黃(阿蘇)、梁泰來（Terry）上枱狂鬧，又話今個show唔受苦瓜乾「honey」鄧健泓玩，另外又指證「視后」唐詩詠冇同洪永城復合，暫時爆住咁多先啦。 採訪：方騫平髮型：Base Luk @Beijing Hair Culture



化妝：Deep Choi 服裝：MODE Tuxedo 眼鏡：MUST Eyewear 場地：柏斯琴行



陳志雲形容今次開騷不是一般的篤揀笑，內容極多元化，他更開腔獻唱主題曲，笑說：「喺娛樂圈咁多年知唔少嘢，亦認識政商界朋友，可以言無不盡，乜都可以爆，哈！唔講八卦講乜呀？但太私癮唔准我講冇法，可能玩揞名爆，如果對號入座可請坐。」語畢，他還點名邀請「是敵是友」的樂易玲上台挑機！



叫詩詠爆情史



唐詩詠是第一晚嘉賓之一，到時會追問她感情狀況，笑言真的假不了：「詩詠係個死心塌地嘅女仔，唔係唔會黐崔建邦咁耐呀！上次我見到崔建邦，佢好開心話我知O依家同個老師拍緊拖，我真係為個女仔擔心，崔建邦又亳無吸引……鄧健泓都一樣，個show我冇叫佢嚟，佢憂鬱小生咁樣，怕佢負能量會影響我，但唔明佢點解識到高質嘅女人。」



「收口啦蘇施黃」



數完過氣愛將，志雲大師又笑鬧商台愛將，他笑笑口說：「梁泰來仲差呀，佢成日同人做訪問，問到啲嘉賓個個唔高興，好似杜汶澤咁，係咪要收歛吓先？我私下接過佢(梁泰來)唔知幾多投訴呀，好想同佢講：『唔好誤咗自己前途呀，改行去做警察盤人啦！』另外，阿蘇竟然挑戰我，我話好味嘅素漢堡包，佢竟然話唔好食，跟住仲喺節目度踩我，話我邊識食評：『收口啦蘇施黃，講到食素你同我拗？我食咗18年素，食盡香港素漢堡包，我O依家話好食就好食，你邊有資格評論，我同金燕玲投訴你呀！」講到底，愛之深責之切，陳志雲都係用心良苦提點吓啫！



