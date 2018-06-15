﻿遊西葡狂飲砵酒紅酒 李妮首次現場睇波勁興奮

Lily去了葡萄牙的里斯本及波圖，最開心去了酒莊試酒，「葡萄牙嘅酒都唔錯，今次試咗白色嘅Port Wine，甜甜哋都幾易入口，我仲掃咗十支返香港。」之後去了萊羅書店，她續說：「當日Harry Potter嘅作者羅琳係參考呢個地方整出部分場景，店內特有嘅旋轉樓梯最特別。」當地還有很多美食，除了沙甸魚及芝士外，她最欣賞是蕃茄海鮮燴飯，「酒店餐廳得白汁海鮮燴飯，我問佢可唔可以加蕃茄，佢話試吓，煮完出嚟都幾好味。」



玩了約一星期，Lily跟老公轉去西班牙的巴塞隆拿和華倫西亞，「當地嘅海鮮好新鮮，最好味係紅蝦同螺，我仲喺街巿買咗好多風乾火腿。」她表示西班牙的酒和葡萄牙有點不同，她較喜歡當地的紅酒，她續說：「我哋去咗朋友嘅酒莊試酒，結果買咗幾百支運返香港。」此旅程最興奮是睇波，「我老公嘅朋友係華倫西亞球隊老闆，佢成日邀請我哋睇波，我老公睇咗幾次，我就係第一次睇，現場好震撼，我仲一路飲香檳一路食火腿。」



