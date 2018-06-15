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﻿呻父母人脈廣惹誤會 欣宜不甘努力被抹煞

2018-06-15 列印
■欣宜與老友鄭紹康即場攬攬。
■欣宜日前接受鄭紹康訪問。
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　　鄭欣宜早前亮相奇妙電視節目《天下第一friend 2》，接受好友鄭紹康訪問，分享成長及入行經歷。欣宜透露，因父母是鄭少秋和沈殿霞，自小在眾人目光焦點下成長，縱然喜歡表演，最初也沒想過幕前工作；又謂明白因父母的人脈甚廣，會令別人誤會她可得到很多幫助，她說：「有時會嬲別人誤解，抹殺我這10年以來的努力。其實我最感激長輩們給予我空間自己摸索路向，當我成功時，替我高興。」

　　另外，欣宜去年底不慎跌斷腳要做手術，她稱當時未有告訴父親秋官，但感激陳淑芬當時一直相伴，又為她下廚煲湯細心照料，「陳太好清楚我性格，從來願意讓我自己闖蕩，沒有說過要簽我或去管束我，對我是無私的愛。」

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