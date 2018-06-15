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﻿李璧琦晒身材笑迎40歲

2018-06-15 列印
■Becky自備白色比堅尼上陣拍攝。
■Becky大晒玉背、長腿和「事業線」。
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　　8月就會踏入「中女四十」的李璧琦（Becky），近日為代言品牌拍攝第二輯宣傳照，適逢炎夏，Becky自備火辣白色比堅尼上陣，盡顯美好身段。

  對於今次主題「年齡，由我話事」，Becky非常認同，別讓年齡框着夢想、外表與肌齡，她坦言無懼年齡「轉字頭」，反而愈來愈興奮，Becky笑道：「進入人生另一階段完成另一個夢想，是非常令人期待，而我任何時候都想做好音樂，今年我很希望向這個方向進發。」Becky除了穿比堅尼大晒好body，其中一輯僅以晚裝遮掩重要部位，露出4吋「事業線」，玉背及長腿，非常性感！

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