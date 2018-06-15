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﻿甄子丹化身拿破崙 難忘策騎白馬

2018-06-15 列印
■甄子丹的概念照散發王者勝利光芒。
■杜鵑以女皇形象艷麗登場。
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　　甄子丹與名模杜鵑早前為澳門新濠天地拍攝一輯新概念照，甄子丹化身拿破崙，而杜鵑就扮演盛世女皇，由國際頂尖攝影師Nick Knight操刀。甄子丹表示：「雖然自己本身亦擅於策騎，但要活現出拿破崙莊嚴雄偉的一面，亦要令白馬展現箇中的美態，整個拍攝項目實在令人難忘。

　　Nick的團隊為拍攝度身訂造的服裝及場景亦非常震撼，完全可以令人即時投入皇者的世界。」至於杜鵑則說：「我十分榮幸能夠成為這個夢幻組合的一員，要坐在寶座扮女皇，我極滿意拍攝成果，概念照非常驚艷！」

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