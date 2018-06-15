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﻿楊丞琳鐵定出席阿嬌12月婚禮

2018-06-15 列印
■楊丞琳坦言今次來港，未能與阿嬌約會。
■宣萱近日工作忙碌，連愛犬也冷落了。
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　　楊丞琳及宣萱等昨日出席時裝活動，楊丞琳近日在劇集《前男友不是人》扮中學生，被網民讚Keep得好，她笑謂自己的baby face有優勢，但都有看回自己小時候的照片和影片，找回中學生的感覺，她說：「看回以前的自己很害羞，但現階段都可以再演學生。」講到好友鍾欣潼（阿嬌），丞琳稱今次未有時間聚會，對於有網民質疑她們的好友關係，丞琳指這件事太無聊，無必要再講，強調兩人是好朋友，一定會出席她12月的婚禮。

　　宣萱則表示最近忙於工作，連愛犬都因為少見她而不開心，飯都不肯食，她唯有一在家時就安慰牠。

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