﻿《熱血街舞團》下周一myTV SUPER上架 陳偉霆鹿 做導師操舞藝

《熱血街舞團》是愛奇藝2018年重量級舞蹈比賽節目，旨在打造「super idol X super dance crew」的概念，由四位超級偶像陳偉霆、宋茜、鹿晗及王嘉爾擔任戰隊的「熱血召集人」兼星級導師，在節目中選拔15名優秀的舞者與偶像組成跨界舞團，成就全新的超級舞團。《熱血街舞團》將於6月18日在myTV SUPER上架，想一睹各人的舞姿風采就不容錯過。



《熱血街舞團》由《中國有嘻哈》原班人馬傾力打造，除了邀請到超人氣偶像任導師外，亦集結了Galen Hooks和Rie Hata等多位頂級舞者一齊演出。王嘉爾和鹿晗為一組，陳偉霆則與宋茜為一組，他們在「熱血街舞」賽區選人，再組成各自的戰隊。節目中的遊戲設計好有趣，例如：參賽者對召集人表演的投票數目，將決定召集人揀人的優先權，又有「限時招人」的環節和Solo Buff（獨舞加成區）等設計，內容十分吸引。



開場騷大晒冷



而《熱血街舞團》的開場騷不僅包括召集人的排練、即場等待的鏡頭，也有完整的雙人舞表演，而表演後還要接受參賽者的投票。第一集與四位召集人合作的都是業界出色的舞者，先有陳偉霆與國際流行舞女王Galen Hooks帶來極具故事性的「木偶之戀」；鹿晗和知名swag女王RieHata帶來一段對體力要求極高的「開車舞」；王嘉爾與「街舞忍者」阿Dee展現一段Hip Hop；而宋茜跟先鋒編舞師Miguel Zarate則合作爵士舞，令人看得熱血沸騰。



爭人場面激烈



每集觀眾均可欣賞到各參賽者的精采演出，其中一位出色的參賽者肖傑，他的「選戰」比較有趣。皆因他先在鹿晗及王嘉爾面前進行表演，兩位召集人有點猶豫，沒有馬上給他金牌。隨後趕來的陳偉霆及宋茜看了肖傑再一次演出後，當機立斷讓他加入自己的戰隊。之後戲劇性的一幕出現了，就是鹿晗及王嘉爾看過幾組參賽者表演後，決定返轉頭畀肖傑金牌，可惜已嚟遲一步，不禁後悔得露出失望的表情。節目出現幕幕高潮，如看連續劇般要追看到底。







撰文：李佩儀